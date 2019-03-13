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القضاء الإسرائيلي يقرر بشأن خوض قائمتين عربيتين انتخابات الكنيست

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية خلال أيام قرارها بشأن خوض قائمتين عربيتين انتخابات الكنيست في التاسع من أبريل القادم، بعد ان تقدمت أحزاب صهيونية يمينية متطرفة بطلب شطبهما بحجة أن الأحزاب المشاركة فيهما تدعم المقاومة الفلسطينية، أو لا تؤمن بيهودية الدولة.

والقائمتان هما «الجبهة الديمقراطية، والعربية للتغيير»، وشمل بطلب المنع عضو القائمة اليهودي الدكتور عوفر كاسيف، و«العربية الموحدة والتجمع».

ونظرت المحكمة اليوم (الأربعاء) في طلب نائبين من اليمين المتطرف شطب قائمة «الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير» برئاسة أيمن عودة المتحالف مع الدكتور أحمد الطيبي، ومنعها من خوض الانتخابات بناء على تصريحات وأفعال أعضاء القائمة، الذين ينفون وجود إسرائيل كدولة يهودية ويدعمون الحرب ضد إسرائيل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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