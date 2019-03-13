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50 قتيلاً بغارات جوية على قرية الباغوز السورية

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جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سلامة وحماية المدنيين الذين قد لا يزالون محاصرين في قرية الباغوز السورية، آخر معقل لتنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب ريف دير الزور بسورية.

حيث أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك في حديثه للصحفيين، اليوم (الأربعاء)، إلى ورود أنباء تفيد بمقتل ما لا يقل عن 50 مدنيًا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء بجروح نتيجة للغارات الجوية.

وذكر دو جاريك أن الهجمات وقعت أثناء محاولة المدنيين الفرار من المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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