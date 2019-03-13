شكرا لقرائتكم خبر عن 50 قتيلاً بغارات جوية على قرية الباغوز السورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سلامة وحماية المدنيين الذين قد لا يزالون محاصرين في قرية الباغوز السورية، آخر معقل لتنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب ريف دير الزور بسورية.
حيث أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك في حديثه للصحفيين، اليوم (الأربعاء)، إلى ورود أنباء تفيد بمقتل ما لا يقل عن 50 مدنيًا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء بجروح نتيجة للغارات الجوية.
وذكر دو جاريك أن الهجمات وقعت أثناء محاولة المدنيين الفرار من المنطقة.
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