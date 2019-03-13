شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنتقد تحقيق للأمم المتحدة حول جرائم الحرب في غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)

وجه مسؤولون اسرائيليون كبار، اليوم (الأربعاء)، انتقادات شديدة لتحقيق للأمم المتحدة اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب ما يرقى إلى جرائم حرب في غزة، مشددين على أن المحققين تجاهلوا عاملاً أساسياً هو دور حركة حماس.

حيث أعلنت «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة» أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عمداً على أطفال وعاملين طبيين وصحافيين ومدنيين، في تعاملها مع تظاهرات غزة بين 30 مارس و31 ديسمبر 2018.

وقتل أكثر من 250 فلسطينياً برصاص الجيش الاسرائيلي منذ مارس 2018 معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.