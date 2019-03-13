شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «بريكست» تتفاقم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

تفاقمت أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، مع تحذير قادة قطاع الأعمال من أن المملكة المتحدة «تحدق في قاع الهاوية»، فيما يصوت النواب على احتمال الانسحاب بدون اتفاق غداة رفضهم اتفاق بريكست المعدل.

ويتوقع أن يصوت مجلس العموم مساء اليوم (الأربعاء)، برفض الانسحاب دون اتفاق، رغم أن ذلك الاحتمال لا يزال خياراً تلقائيا ما لم يتم التوصل لبديل قبل 29 مارس.

وفي حال التصويت برفض الخروج بدون اتفاق، سيصوت النواب غداً (الخميس) بشأن الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج، لكن الاتحاد قال إن على لندن أن تكون واضحة حول ما الذي تريده من ذلك الإرجاء.