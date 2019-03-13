شكرا لقرائتكم خبر عن السيستاني لروحاني: يجب أن تحترم العلاقات سيادة الدول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)قال المرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني لرئيس النظام الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، إن السيادة العراقية يجب أن تُحترم وأن تبقى الأسلحة في يد الدولة، في إشارة ضمنية إلى الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران وتحظى بنفوذ متزايد.
وهذا أول اجتماع بين روحاني والسيستاني الذي يندر أن يدلي برأيه في الشؤون السياسية، لكنه يتمتع بنفوذ واسع على الرأي العام العراقي.
وتتسق تصريحات السيستاني مع مخاوف كثير من العراقيين بشأن بقاء تبعية الفصائل المسلحة العراقية للنظام الإيراني.
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