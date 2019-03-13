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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإسرائيل تعتقل 38 فلسطينياً

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جدة - خالد شويل - واس (الأراضي الفلسطينية)

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة تلمود اليوم (الأربعاء)، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 59 مستوطنًا، و80 طالبًا من المعاهد التلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

من جهة ثانية، أصدرت سلطات الاحتلال، أوامر بالاعتقال الإداري بحق 38 فلسطينياً، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات.

ووفقًا لبيان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، فإن من بين الأوامر الصّادرة 14 أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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