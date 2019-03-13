شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإسرائيل تعتقل 38 فلسطينياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الأراضي الفلسطينية)اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وطلبة تلمود اليوم (الأربعاء)، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 59 مستوطنًا، و80 طالبًا من المعاهد التلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.
من جهة ثانية، أصدرت سلطات الاحتلال، أوامر بالاعتقال الإداري بحق 38 فلسطينياً، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات.
ووفقًا لبيان نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، فإن من بين الأوامر الصّادرة 14 أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
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