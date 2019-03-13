شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية إلى ألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أديس أبابا) قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم (الأربعاء)، إنه سيتم إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة بوينج 737 ماكس 8 التي تحطمت يوم الأحد الماضي في إثيوبيا، إلى ألمانيا لتحليلهما. قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم (الأربعاء)، إنه سيتم إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة بوينج 737 ماكس 8 التي تحطمت يوم الأحد الماضي في إثيوبيا، إلى ألمانيا لتحليلهما. وأدى تحطم الطائرة إلى مقتل 157 شخصاً.



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