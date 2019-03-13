شكرا لقرائتكم ترمب يحظر كل طائرات بوينغ 737.."سلامة الركاب أولوية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9 من التحليق، بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من هذا الطراز أودى بحياة 157 شخصا.

وقال ترمب في تصريح من البيت الأبيض: "سنعلن منع كل رحلات طائرات 737 ماكس 8 و737 ماكس 9"، مضيفا "نحن نولي سلامة الأميركيين وكل الركاب أولوية مطلقة".

وكانت عدة دول حول العالم أعلنت حظر طيران هذا الطراز من بوينغ، بعد حادثة تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الإثيوبية، يوم الأحد بعد دقائق من إقلاعها، في حادث مأساوي أدى إلى مقتل 157 راكباً كانوا على متنها.

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وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران منخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض على شركة بوينغ إجراء تعديلات على طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 تشمل خاصة البرمجيات ونظام تفادي سقوط الطائرة، غداة تحطّم الطائرة الإثيوبية.

يذكر أن طائرة "بوينغ 737 ماكس" تعد من أحدث طائرات الركّاب في العالم وأكثرها تطوّراً، لكنّ الشركة تعرّضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.