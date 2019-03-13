بوينغ 737 ماكس 8: طيارون أميركيون أشاروا الى وقوع حوادث آواخر 2018

اسماء السيد - واشنطن: أشار عدد كبير من الطيارين الأميركيين آواخر 2018، بناء على قاعدة معلومات مجهولة من وكالة الفضاء الأميركية، الى حوادث واجهوها اثناء قيادة طائرات بوينغ 737 ماكس 8، التي تحطمت طائرتان منها أخيرا.

وافادت هذه الوثائق المنشورة التي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، ان بعضا من هذه الحوادث ناجم على ما يبدو عن منظومة التثبيت اثناء الطيران الرامية الى منع الطائرة من التوقف، وهي السبب في الحادث الدامي لطائرة البوينغ 737 ماكس 8 للشركة الأندونيسية لايون اير في نهاية أكتوبر 2018.

ورفضت وكالة الطيران الاتحادية الأميركية التعقيب "على تعليقات حول تقارير خاصة" بقاعدة المعطيات هذه. وقالت متحدثة ردا على اسئلة فرانس برس "نحن لسنا على اطلاع عل تقارير خاصة ومؤكدة حول المشاكل التي تحدث مع منظومة التثبيت" في تلك الطائرة.

وفي أحد التقارير المؤرخ في نوفمبر 2018، أي بعد مأساة لايون اير التي أودت بحياة 189 شخصا، وصف مساعد الطيار لطائرة بوينغ 737 ماكس حادثا حصل بعيد الإقلاع.

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وكتب انه عندما بلغت الطائرة السرعة المناسبة، "قام الكابتن بتنشيط آي، الطيار الآلي. في غضون ثانيتين أو ثلاث ثوان، بدأت الطائرة في السقوط".

وأضاف "صرخت نزول قبل أن يبدأ نظام تحذير القرب من الأرض في قمرة القيادة، في اصدار تحذيرات" و "قام حينها قائد الطائرة فورا بفصل الطيران الآلي وقوم ارتفاع الطائرة".

وحظرت معظم سلطات الطيران في العالم، باستثناء الأميركية، مؤقتا تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس في مجالاتها.

