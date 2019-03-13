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شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد: ثورة 1919 ليست ملائكية وتخضع لأعمال البشر من مميزات وعيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأديب الكبير يوسف القعيد، إنه يجب التعامل مع ثورة 19 على أنها تخصع لأعمال البشر من مزايا وعيوب،على عكس اغلب تناول وسائل الاعلام والكتب، التى اختل تصورها بأنها ثورة ملائكية ولعظم فعل بشرى فى تاريخ مصر، وهو قال الزعيم الراحل سعد زغلول فى مذكراته عندما قال فى مقدمتها: يا ويل لى لمن بقرأ هذا الكتاب من بغدى.
وأضاف "القعيد" خلال كلمته بحفل توقيع كتاب "ثورة 19 وهولاء" للكاتب الصحفى خالد ناجح، رئيس تحرير إصدارات الهلال، أن الاحتفال بمئوية الثورة اجتهاد ولا ليس توجه من الدولة، مشددا على أنه يرفض المقارنة بينها وبين ثورة يوليو وبين سعد زغلول وبين جمال عبد الناصر.
ورد على القعيد، الكاتب الصحفى أحمد أيوب، أن الاحتفال بثورة 1919 هو الاحتفال ببطولة الشعب، والبطولات التى قام بها الشعب المصرى، وليس للاحتفال بأشخاص أو زعماء بعينهم.
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