اليوم الجديد أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير خارجية سلوفينيا، ووزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني، ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية. وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية"TeN"، اليوم الأربعاء، أن لقاءات الرئيس السيسي المتعددة تعكس تحركات الدولة المصرية. وتابع "الديهي": "هناك صعود متسارع أراه بعيني يوميًا، القضية ليست لقاء مسئول الدولة بمسئول هنا أو هناك، ولكن هناك تحركات واعية للدولة المصرية صوب هدف هو الصعود في الكرة الأرضية". وأوضح "الديهي"، أن...

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كانت هذه تفاصيل خبر «الديهي»: التاريخ سينصف السيسي لوضع مصر في مكانة عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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