مصراوي - كتب - أسامة عبدالكريم
بطابع يغلب عليه الجدية والحسم، المغلف بالبساطة والعفوية، استهل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عمله، خلفا للدكتور هشام عرفات المستقيل.
لم ينتظر الوزير مليا، ولم يمنح نفسه مهلة لالتقاط الأنفاس، وأجرى جولة بمحطة مصر في رمسيس؛ لمتابعة انتظام العمل بالمحطة، والشد من أزر العاملين بهذا القطاع الحيوي.
وفي اجتماع مطول امتد لساعات، من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرا، التقى الوزير بقيادات هيئة السكة وعدد من العاملين، بعث خلاله برسائل طمأنة للجميع، والتأكيد أن النهوض بالمنظومة، من خلال أبنائها...
كانت هذه تفاصيل خبر "هتلاقوني وسطكم".. 3 مشاهد من اليوم الأول لكامل الوزير في السكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.