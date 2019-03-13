"هتلاقوني وسطكم".. 3 مشاهد من اليوم الأول لكامل الوزير في السكة الحديد

مصراوي - كتب - أسامة عبدالكريم

بطابع يغلب عليه الجدية والحسم، المغلف بالبساطة والعفوية، استهل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عمله، خلفا للدكتور هشام عرفات المستقيل.

لم ينتظر الوزير مليا، ولم يمنح نفسه مهلة لالتقاط الأنفاس، وأجرى جولة بمحطة مصر في رمسيس؛ لمتابعة انتظام العمل بالمحطة، والشد من أزر العاملين بهذا القطاع الحيوي.

وفي اجتماع مطول امتد لساعات، من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرا، التقى الوزير بقيادات هيئة السكة وعدد من العاملين، بعث خلاله برسائل طمأنة للجميع، والتأكيد أن النهوض بالمنظومة، من خلال أبنائها...