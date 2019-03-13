شقير: كل القوى أدخلت موظفين إلى "أوجيرو" ولا توجد خيمة فوق رأس أحد

أكد وزير الإتصالات محمد شقير أنه "لا يوجد فائض موظفين في "أوجيرو" بل تحتاج إلى موظفين لأن معدل أعمار الموظفين في أوجيرو 57 سنة، وهي بذلك مؤسسة عاجزة"، مشيراً إلى أن "موظفي "تاتش" و"ألفا" لديهم خبرة لسنوات عديدة ويمكن الإستفادة منهم".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "بالنسبة لشهاداتهم وأين عملوا من قبل فإن الموظفين لديهم خبرة كبيرة"، مشدداً على أن "الموظفين الذين دخلوا سيبقوا ثابتين في المؤسسة".
ورأى أن "كل القوى أدخلت موظفين إلى "أوجيرو" ولا توجد خيمة فوق رأس أحد".
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