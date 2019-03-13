آلان عون: اذا كان هناك فائضا بالتوظيفات يجب تحويله وفق آلية محددة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث تلفزيوني له أن "هناك كلام كبير يقال بموضوع التوظيفات"، مشيراً الى ان "إذا كان هناك فائضا يجب تحويله وفق آلية محدّدة"، لاقتاً الى ان "هذا الامر ليس سهلا".

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