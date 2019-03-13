أكد المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين أن "الطيران اللبناني منع طائرات "بوينغ 737 ماكس" من التحليق في الأجواء اللبنانية لأنها قد تسبب الضرر للبنانيين".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "مديرية السلامة في الإتحاد الأوروبي والإمارات وعدة دول منعوا تحليق هذه الطائرات، ولذلك فقد اتخذنا القرا بمنع التحليق أو النزول في المطار حفاظاً على سلامة الأجواء اللبنانية وسلامة اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الطيران المدني: اتخذنا قرار منع "بوينغ 737" لأنها قد تسبب الضرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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