افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت انه وبناء على توجيهات من محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، قام مراقبو مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت، بمداهمة مستودع في صبرا بالشمع الاحمر، بعدما ضبطوا بداخله مواد غذائية منتهية الصلاحية وأسماك فاسدة، كما عثروا على ملصقات لتزوير تاريخ الصلاحية كانت تستعمل للمواد المنتهية الصلاحية والموجودة داخل المستودع .

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كانت هذه تفاصيل خبر شبيب أمر بمداهمة مستودع في صبرا يحتوي مواد غذائية منتهية الصلاحية وأسماك فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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