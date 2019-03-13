اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "مشكلتنا في مسألة الفساد أن السارقين الكبار يدعون لمحاسبة سارقين صغار الصغير يسرق ليطعم أولاده ولكن السارق الكبير يسرق ليزيد ثروته"، مشيرا الى أنه "عندما نحاسب السارقين الكبار ونستعيد ما سرقوه نبدأ عندها رحلة الشفافية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب:مشكلتنا في مسألة الفساد أن السارقين الكبار يدعون لمحاسبة سارقين صغار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.