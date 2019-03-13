أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت أنه "لدينا في السياسة قرارنا الخاص كتيار "المستقبل" وما حصل البارحة من لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي هو تقارب سياسي لمصلحة لبنان والشمال".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لا يوجد شيء إسمه جمهور ديما جمالي أو أي أحد آخر بل جمهور سعد الحريري وقاعدة الحريري كبيرة ونحن سنخوض المعركة في الشمال ونعرف أننا سنربح من دون تكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر سامي فتفت: سنخوض المعركة في الشمال ونعرف أننا سنربح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.