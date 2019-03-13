سامي فتفت: سنخوض المعركة في الشمال ونعرف أننا سنربح

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت أنه "لدينا في السياسة قرارنا الخاص كتيار "المستقبل" وما حصل البارحة من لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي هو تقارب سياسي لمصلحة لبنان والشمال".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لا يوجد شيء إسمه جمهور ديما جمالي أو أي أحد آخر بل جمهور سعد الحريري وقاعدة الحريري كبيرة ونحن سنخوض المعركة في الشمال ونعرف أننا سنربح من دون تكبر".