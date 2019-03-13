طارق المرعبي: الحريري أثبت أنه "بي السنة"

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي أن "رئيس الحكومة سعد الحريري أثبت أنه "بي السنة" وكوننا على باب انتخابات فرعية في طرابلس فإن وحدة الصف مهمة جدا".

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