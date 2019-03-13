مقتل 4 أشخاص بغارات للتحالف العربي غربي اليمن

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بأنه "عثر في محافظة حجة على أشلاء مكتملة لأربعه مواطنين، بينما لم يتم التعرف على أشلاء متفحمة جراء غارات نفذها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في خدلان بمديرية مستبأ غرب اليمن".
وكانت القناة قد ذكرت، في وقت سابق، أن مواطنين اثنين قتلوا وجرح ثلاثة أخرين، إثر استهداف طيران التحالف لسيارة متسوقين في منطقة خدلان.
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