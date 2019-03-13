نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية: حذف الولايات المتحدة كلمة احتلال تطور مهم

أكدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوطبلي أن "صديقتنا القوية، الولايات المتحدة الأميركية، ما تزال مستمرة، فواشنطن تقف بجانب الحق التاريخي، وبأن حذف كلمة احتلال من تقرير رسمي أو وثيقة رسمية هو تطور مهم في العلاقات الخارجية لإسرائيل ولمستقبلها".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حذفت كلمة "احتلال" لمرتفعات الجولان السورية واستبدلتها بـ "سيطرة إسرائيل عن الجولان" في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان لعام 2018، وكذلك الأمر بالنسبة للضفة الغربية وغزة.