جليك: قرار تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا باطل ولا قيمة له

اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك ان "إقرار البرلمان الأوروبي تقريرا يتضمن تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد هو قرار باطل ولا قيمة له بالنسبة لأنقرة".
ولفت إلى ان "القرار الذي لا قيمة له يعتبر بمثابة إعلان البرلمان الأوروبي دخوله تحت تأثير أيديولوجيا اليمين المتطرف"، مشيراً إلى ان "البرلمان الأوروبي ابتعد عن اتخاذ قرارات مفتوحة وداعمة للتقدم الديمقراطي، وأضحى ينظر إلى العالم عبر نافذة اليمين المتطرف الضيقة".
وأشار إلى أن "البرلمان الأوروبي لم يجر أي زيارة تضامنية مع البرلمان التركي الذي تعرض للقصف ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها منظمة "غولن" الإرهابية"، لافتاً إلى أنه "بعد مرور شهور على المحاولة الانقلابية، أجرى رئيس البرلمان الأوروبي زيارة إلى أنقرة، لكنهم لا يجدون حرجا من العمل سويا مع قادة الانقلاب".
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