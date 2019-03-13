قيادي بالحزب الحاكم: هناك من قاموا بترشيح بوتفليقة للانتخابات ولم يترشح هو

أكد عضو حزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر إبراهيم بولحية أن "الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعرف الشعب جيدا ودائما ما ينزل عند رغباته".

وخلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح أن "بوتفليقة اعتاد على الشعب الجزائري، وكذا اعتاد عليه الشعب في الأيام الصعبة، حيث يوجه الرئيس رسائل إلى الشعب ويقترح الحلول، وفي النهاية ينصاع لرغبات الشعب، ولم يدخل بوتفليقة في صراع مع الشعب طوال فترة حكمه، وهذا هو تاريخه ومساره".

ولفت بولحية إلى أنه "عندما استشعر بوتفليقة رغبته في العهدة الرابعة، عزف عن الترشح ولكن كان هناك من رشحوه"، مشيراً إلى أن "بوتفليقة معتاد دائما على احترام الإرادة الشعبية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وأعتقد أن عدوله عن الترشح ورفضه للعهدة الخامسة كان صريحا فيها".