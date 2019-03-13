شمخاني: لنجعل بداية سنتنا القادمة يأسا لترامب ونهايتها هزيمة له ولسياساته

دعا امين المجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي شمخاني الى "ان تكون بداية السنة الايرانية القادمة يأسا للرئيس الاميركي دونالد ترامب، ونهايتها هزيمة له ولسياساته المعادية للانسانية"، معتبراً أن "زرع اليأس لدى العدو يمثل استراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية في الحرب الاقتصادية"، مؤكدا أن "وجود طاقات عديدة في البلاد وفرت هكذا قابلية للمسؤولين والشعب".

وبيّن أن "الحرب الاقتصادية ليست اقل من الحرب المسلحة، بل انها اكثر منها تعقيدا، ومن اهداف العدو في الحرب الاقتصادية تسخير قلوب الشعب والتأثير على المستوى المعيشي للمواطنين وخلق الشقاق بين الشعب والحكومة".