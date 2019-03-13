أشتية: أي خطوة عربية للتطبيع مع إسرائيل هي نسف للمبادرة العربية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد أشتية في حديث لـ"روسيا اليوم" أن "أي خطوة عربية للتطبيع مع إسرائيل هي نسف للمبادرة العربية"، موضحًا أن "أية علاقة عربية مع إسرائيل خارج إطار مبادرة السلام العربية هي جرف لهذه المبادرة".
على صعيد آخر، أشار أشتية إلى أن "الحكومة المقبلة ستضم كافة أطياف الشعب الفلسطيني"، مشدّدًا على "التمسك بقطاع غزة، والعمل على إنهاء الانقسام والتحضير للانتخابات".
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