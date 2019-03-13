ترامب ينتقد فكرة إلغاء عقوبة الإعدام في كاليفورنيا

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فكرة وقف تنفيذ أحكام الإعدام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مشيراً إلى أنه "في تحد للناخبين، سيوقف حاكم ولاية كاليفورنيا جميع قرارات الإعدام الصادرة بحق 737 مجرم قتل بدم بارد وأصدقاء وأسر الضحايا لا يشعرون بسعادة غامرة، وأنا كذلك".
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