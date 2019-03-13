بينهم مصري و7 سوريين.. اعتقال 26 عنصرا من داعش في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل (العراق) - (د ب أ)

أعلن قائد شرطة نينوى، العميد حمد النامس، اليوم الأربعاء، اعتقال 26 عنصرا من داعش، بينهم ثمانية يحملون جنسيات عربية في أحياء متفرفة من الساحل الأيمن بالموصل/400 كيلومترا شمال بغداد/.

وقال النامس إن "قيادة شرطة نينوى نفذت اليوم عملية أمنية في أحياء الإصلاح الزراعي وتموز وقرية احليلة ومنطقة حمدون الغربية غربي الموصل أسفرت عن اعتقال 26 داعشيا بينهم سبعة سوريين ومصري واحد حيث تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي ".

وأشار النامس إلى أن" من بين السوريين السبعة مسؤول تنظيم داعش في الساحل الأيمن المدعو أبو رافت السوري".

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية غرب الموصل نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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