تأييد سجن متهم 10 سنوات في قضية "أحداث عنف حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم "عماد. ع" على حكم سجنه 10 سنوات في قضية "أحداث عنف حلوان".

وأيدت المحكمة، الحكم الصادر بحقه.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم "عماد. ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة المتهمين الثاني والثالث بتهمة التظاهر بمنطقة حلوان في مارس عام 2015.

ووجهت النيابة العامة عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والتظاهر بدون تصريح، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين.