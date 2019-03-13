الإمارات تتسلم مصريين اثنين تم احتجازهم في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو ظبي - (د ب أ)

أعلنت دولة الإمارت، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن سبعة مواطنين إماراتيين ومواطنين مصرييين كانوا محتجزين من قبل سلطات طهران.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم، إنها تسلمت المواطنين الإماراتيين والمصريين الذين تم احتجازهم في إيران منذ نهاية يناير الماضي عندما كانوا في رحلة صيد بحرية في مياه الخليج.

وقال أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية بالإمارات، إن جهاز حماية المنشآت وقوات خفر السواحل بذلوا جهودا في تسلّم المفرج عنهم، والمساعدة في تأمين عودتهم سالمين لأراضي الدولة، موضحا أن وزارة الخارجية تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على تنسيق وإتمام إجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين.

ولفت المزروعي إلى أن السلطات الإماراتية اتخذت كافة التدابير اللازمة، لتأمين رحلة عودة المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

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