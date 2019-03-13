صور| إحباط محاولة تهريب 16 ألف "نموذج أثري" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركي ومباحث ميناء بورسعيد، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المنتجات تحمل طابع الفن الشعبي والنماذج الأثرية المصرية.

كانت معلومات وردت من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والإدارة العامة للأمن الجمركي ومباحث ميناء بورسعيد بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم "DFSU7078088"، الواردة من الصين تحت بيان جمركي رقم "3703 لسنة 2019 مجمع 85"، والمخزنة بساحة المستودع العام، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن كماليات "اكسسوارات" وأصناف للزينة وفرش شعر.

تبين من معاينة الحاوية وجود كرتونتين بهما 786 "ولاعة" مزودة بكشاف على شكل مسدس، و35 كرتونة بها 16701 ولاعة بها رسومات فرعونية وعلى هيئة تماثيل فرعونية، وكرتونة بها 195 علبة سجائر برسومات فرعونية تعد من المنتجات ذات طابع الفن الشعبي (الفلكولور الوطني)، ونماذج أثرية مصرية موقوف استيرادها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015.

وقرر يسرى رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات.