محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على الجهات المختصة للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مديريات الأمن تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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