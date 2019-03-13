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مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوّت اليوم لإنهاء دعم تحالف السعوديّة في حرب اليمن

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يصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي الـيوم، الأربعاء 13 مارس 2019، على قرار لإنهاء دعم واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها في اليمن، فيما يضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب لكي يشدد سياسته تجاه المملكة.

 

وأعلن السناتور بيرني ساندرز عن التصويت أمس الثلاثاء ووصف الحرب بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية". وساندرز، وهو مستقل يخوض السباق للترشح للرئاسة تحت مظلة الديمقراطيين، أحد رعاة القرار إلى جانب السناتور الجمهوري مايك لي.

 

وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر.

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 وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في ديسمبر- كانون الأول، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال في القنصلية السعودية في تركيا.

 

*المصدر: اورونيوز

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