التحالف العربي يسقط طائرة حوثية بدون طيار في الحديدة

أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اليوم "الأربعاء" طائرة حوثية بدون طيار فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة اعادة الانتشار، ذكرت ذلك قناة ( العربية الحدث) الإخبارية. في لجنة اعادة الانتشار، ذكرت ذلك قناة ( العربية الحدث) الإخبارية. في غضون ذلك أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.

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