جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب منتجات فلكلورية

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركي ومباحث ميناء بورسعيد محاولة تهريب كمية من المنتجات ذات طابع الفن الشعبي والفلكولور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه بناء على معلومات بوجود أصناف مخالفة

داخل حاوية واردة من الصين تحوي اكسسوارات وأصناف للزينة تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كرتونتين بهما 786 ولاعة مزودة بالكشاف على شكل مسدس و35 كرتونة بها 701ر16 ألف

ولاعة عليها رسومات فرعونية وعلى هيئة تماثيل فرعونية وكرتونة بها 195 علبة سجائر برسومات فرعونية تعد من المنتجات ذات طابع الفن الشعبي (الفلكولور الوطني) والنماذج الأثرية المصرية الموقوف استيرادها طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015.

وأشار إلى أن يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.