موسكو: وجهنا ضربات دقيقة إلى مستودع لهيئة تحرير الشام في إدلب

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران الحربي التابع لها شن، اليوم الأربعاء، ضربات دقيقة إلى مستودع لتنظيم "هيئة تحرير الشام" في مدينة إدلب السورية.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية -: وجهت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية وبالتنسيق مع الجانب

التركي ضربة جوية دقيقة إلى مستودع أسلحة و ذخائر تابع لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي (جبهة النصرة سابقا) في مدينة إدلب.



وأضاف البيان: وبحسب معلومات مؤكدة عبر قنوات عدة، نقل المسلحون قبل ذلك إلى المستودع دفعة كبيرة

من الطائرات بدون طيار الضاربة، وخطط الإرهابيون لاستخدامها في شن هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية.



وتمثل محافظة إدلب معقلا أخيرا للمسلحين في سوريا حيث تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام"، التي شن عناصرها على مدار الأشهر الماضية عشرات المحاولات لمهاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم عبر الطائرات من دون طيار.