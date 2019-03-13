سوريا الديمقراطية: داعش يشن هجومين مضادين في الباجوز

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" إن تنظيم "داعش" الإرهابي شن، اليوم الأربعاء، هجومين مضادين في الباجوز على القوات التي تقترب من فرض سيطرتها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

- وفقا قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - بأن التنظيم لم يحرز أي تقدم وتم التصدي له، موضحا أن الهجوم الثاني الذي شنه التنظيم بعدظهر الأربعاء كان أقوى بكثير من الهجوم الأول.



وأضاف المركز الإعلامي أن "داعش" استغل تصاعد الدخان في سماء الباجوز، موضحا أن القتال لا يزال مستمرا.



وأشار الى أنه لم يسقط أي قتلى أو مصابين في الهجومين، مضيفا أن التنظيم حاول تنفيذ هجمات انتحارية لكنها باءت بالفشل.