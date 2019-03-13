ترامب ينتقد إلغاء عقوبة الإعدام في كاليفورنيا بحق 737 متهما

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة وقف تنفيذ أحكام الإعدام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وكتب ترامب في صفحته على تويتر: «في تحد للناخبين، سيوقف حاكم ولاية كاليفورنيا جميع قرارات الإعدام الصادرة بحق 737 مجرم قتل بدم بارد». وتابع: «أصدقاء وأسر الضحايا لا يشعرون بسعادة غامرة، ولا أنا كذلك!».

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