محكمة أمريكية تقضي بسجن المدير السابق لحملة ترامب 43 شهراً إضافياً

قضت محكمة أمريكية بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، مدة 43 شهراً آخر.
وأوضحت شبكة "سي إن أن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه بات على مانافورت أن يقضيحكماً إجمالياً بالسجن لمدة 7 أعوام ونصف، أي 90 شهراً، بعدما قضت محكمة أخرى مؤخراً بسجنه 47 شهراً وذلك بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة
يُشار إلى أن مانافورت وافق عقب الاعتراف بارتكاب التهم الموجهة إليه التعاون في التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016.
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