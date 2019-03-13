اخبار العالم

ألبانيا ومقدونيا الشمالية تأملان أن يفتح الأوروبي محادثات انضمامهما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب قادة ألبانيا ومقدونيا الشمالية، اليوم الأربعاء، عن آمالهما في أن يقرر الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل فتح محادثات انضمام البلدين إلى التكتل.

 

وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف، أثناء وجوده في

ألبانيا لمقابلة نظيره الألباني إدي راما، إن البلدين يتوقعان أن يأخذ الاتحاد الأوروبي موقفا إيجابيا منهما، مضيفا أن رئيسا الحكومتين التزما بكل مطالب الاتحاد
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ومنها إصلاحات النظم القضائية والإدارة العامة، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.


كان الاتحاد الأوروبي أعلن في يونيو الماضي أنه ربما يفتح محادثات انضمام مقدونيا الشمالية -مقدونيا سابقا- وألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حال استمرتا في إحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألبانيا ومقدونيا الشمالية تأملان أن يفتح الأوروبي محادثات انضمامهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا