ضربة جوية تستهدف جماعة إرهابية في إدلب

قالت وكالة الإعلام الروسية إن طائرات حربية روسية نفذت، اليوم الأربعاء، ضربة جوية استهدفت مستودعاً للأسلحة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة جماعة إرهابية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها إن المستودع المستهدف تابع لجماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً، الجناح السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي) وتوجد به طائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة.

وأضافت الوزارة أن هذه الجماعة كانت تخطط لهجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في غرب سوريا.

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