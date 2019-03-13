قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البرازيل

قُتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدرسة بقرية سوزانو القريبة من ساو باولو (جنوب شرق)، كما اعلنت الشرطة ووسائل الإعلام البرازيلية مع تقارير أولية تحدثت عن ثمانية قتلى.

وذكرت الشرطة العسكرية في ولاية ساو باولو إن "شخصاً تسلل إلى المدرسة وأطلق النار على العديد من الأشخاص".

وتحدثت شبكة غلوبو التلفزيونية عن ثمانية قتلى منهم مراهقان أطلقا النار داخل المدرسة قبل أن ينتحرا، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى مقتل خمسة أشخاص.