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قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البرازيل

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قُتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدرسة بقرية سوزانو القريبة من ساو باولو (جنوب شرق)، كما اعلنت الشرطة ووسائل الإعلام البرازيلية مع تقارير أولية تحدثت عن ثمانية قتلى.

وذكرت الشرطة العسكرية في ولاية ساو باولو إن "شخصاً تسلل إلى المدرسة وأطلق النار على العديد من الأشخاص".

وتحدثت شبكة غلوبو التلفزيونية عن ثمانية قتلى منهم مراهقان أطلقا النار داخل المدرسة قبل أن ينتحرا، فيما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى مقتل خمسة أشخاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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