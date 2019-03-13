وزير بريطاني: بريكست بدون اتفاق يعني هيمنة الغموض على الاقتصاد

قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأربعاء، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، سوف يؤدي "لهيمنة سحابة من الغموض على الاقتصاد".

وقال هاموند، في بيان حول الموازنة، "الخروج بدون اتفاق سوف يعني حدوث ارتباك كبير" للاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، "يشمل ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار".

وطالب الوزير النواب باستبعاد الخروج بدون اتفاق خلال تصويت مقرر في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف هاموند أنه من المتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 1,2% هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة بتراجعه بنسبة 1,4%، موضحاً "اقتصادنا في الواقع ينتعش".

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