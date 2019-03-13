كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 قتلى بينهم 5 اطفال بإطلاق نار داخل مدرسة في البرازيل.. وانتحار المنفذين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية، أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا في مدرسة ابتدائية شوهد شابان يدخلان مبناها ويطلقان النار في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضافت الشرطة أن بين القتلى خمسة تلاميذ وبالغا من العاملين في المبنى وشخصا كان يقف خارج المدرسة والمهاجمين.

وذكرت الشرطة في بيان مكتوب في وقت سابق أن 17 شخصا على الأقل، معظمهم أطفال، أصيبوا أيضا بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونقلوا إلى مستشفيات.

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وتندر وقائع إطلاق النار بالمدارس في البرازيل، رغم أنها من أعنف البلاد في العالم إذ تشهد جرائم قتل كل عام أكثر من أي بلد آخر.

وكان آخر حادث إطلاق نار كبير قد وقع في عام 2011، حيث قتل 12 طفلا بالرصاص على يد تلميذ سابق في ريو دي جانيرو.

وأوضحت الشرطة إن شابين كانا يرتديان أقنعة دخلا المبنى وشرعا في إطلاق النار في التاسعة والنصف صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، وقتلا نفسيهما بالرصاص في نهاية الأمر.

وحدث إطلاق نار آخر على بعد 500 متر تقريبا من المدرسة قبل إطلاق النار داخلها بوقت قصير، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعتان مرتبطتين.