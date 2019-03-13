كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عطل يضرب 3 مواقع للتواصل فى نفس الوقت بأمريكا وأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطلت التطبيقات الثلاثة "فيسوك، انستاجرام، مازنجر" بشكل أساسي في المناطق الحضرية الرئيسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب أجزاء من أمريكا الجنوبية، مما أصابوا المواطنين بالقلق.

ولجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر للشكوى من انقطاع الخدمة بعد أن اكتشفوا أن العطل لم يضرب فيسبوك فقط، وإنما انستاجرام أيضاً.

وأفاد أكثر من ثلث مستخدمي فيسبوك المتأثرين بالانقطاع، أنهم "يعانون من انقطاع كلي للخدمة.

Advertisements

وقال آخرون، إنهم لا يستطيعون تحديث موجز الأخبار أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وظهرت مشكلات مماثلة على انستاجرام ومازنجر في نفس الوقت تقريبًا.

وأبلغ مستخدمو انستاجرام، أنهم غير قادرين على تحديث موجز الويب أو تسجيل الدخول أو الوصول إلى موقع سطح المكتب.

وعلى مازنجر، لم يتمكن الكثير من المستخدمين من الاتصال بالخادم على الإطلاق وأبلغوا أنهم لا يتلقون رسائل.