كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوى يضرب هاواى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب ز زلزال قوي ولاية هاواي الأمريكية على بعد أميال فقط من بركان كيلوا النشط الذي تسبب في دمار عبر جزيرة بيج أيسلاند العام الماضي.

وسجل الزلزال 5.3 درجة صباح اليوم بالتوقيت المحلى، وفقاً لصحيفة ديلى اكسبريس البريطانية.

وقال الدفاع المدني في هاواي، إنه لم يكن من المتوقع حدوث كارثة تسونامي لأن الزلزال لم يكن كبيراً بدرجة كافية، وأضافوا: "كونوا على دراية باحتمالية حدوث هزات ارتدادية".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه من غير المرجح حدوث أضرار جسيمة ناجمة عن الزلزال.