كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أُُسَر حزينة تبكي على أقاربها في موقع حادث الطائرة المنكوبة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن مشهد بكاء عائلات الضحايا، اليوم الأربعاء، كان مثيرًا للحزن والتعاطف في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ووضع الأقارب صورًا وأزهار في الموقع الذي تحطمت فيه الرحلة يوم الأحد الماضي..



وانضم سكان القرية التي تحطمت فيها الطائرة وموظفو الخطوط الجوية الإثيوبية إلى حالة الحداد على الضحايا.

جدير بالذكر أن ركاب الطائرة المنكوبة وأفراد طاقمها جاؤوا من 35 دولة مختلفة على الأقل، وشملوا حوالي 24 من موظفي الأمم المتحدة.

وقامت العائلات بإضاءة الشموع والصلاة حول التل، في المكان الذي فقد فيه أحبائهم، ويقف البعض على حافة الحفرة حيث مازال عمال الإغاثة يحاولون البحث عن الباقي من حطام الطائرة.