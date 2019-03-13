كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حادث الطائرة الأثيوبية: الطيار أبلغ وجود مشكلة وطلب العودة قبل التحطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الرحلة 302، إن هناك "مشكلات واجهت الطيار في أمر مراقبة الطيران، وإن قائد الطائرة حصل على تصريح للعودة إلى مطار أديس أبابا قبل دقائق من تحطم طائرة بوينج 737 ماكس.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طاقم قمرة القيادة أبلغ عن مشاكل التحكم في الطيران قبل دقائق من تحطم الطائرة.

وأكدت شركة الطيران اليوم الأربعاء أن أحد الطيارين في الرحلة رقم 302 التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي من طراز بوينج 737 ماكس 8، أبلغ عن "مشكلات في مراقبة الطيران" لمراقبي الحركة الجوية قبل دقائق من تحطم الطائرة.

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وأخبر الطيار المراقبين أنه يريد العودة إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا وتمت منحه أذن للعودة، قبل ثلاث دقائق من فقد الاتصال مع قمرة القيادة، كما قال أسرات بيجاشاو، المتحدث باسم شركة الطيران.

وبسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، أغلقت مصر وكازاخستان وفيتنام مجالهم الجوي أمام طائرات بوينج 737 ماكس 8 اليوم الأربعاء، مما رفع عدد الدول التي منعت الطائرة من العمل إلى 41 دولة.

وكان الاتحاد الأوروبي والصين والهند قد حظرت من قبل جميع رحلات 737 ماكس 8.