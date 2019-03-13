كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمم المتحدة" تشير إلى تورط كوريا الشمالية في بيع أسلحة إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن لجنة تابعة للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تورطت في بيع معدات عسكرية إلى جهات في ليبيا.

وقال التقرير الصادر عن لجنة خبراء مستقلة تابعة للجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تحاول التملص من العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال بيع أسلحة صغيرة ومعدات عسكرية أخرى إلى ليبيا، وإلى المتمردين الحوثيين في اليمن وإلى السودان.

ونقلت الوكالة الرسمية لكوريا الجنوبية «يونهاب» للأنباء اليوم الأربعاء، مقتطفات من التقرير، موضحة أن بيونج يانج شحنت الأسلحة إلى تلك الدول بواسطة وسطاء أجانب، بما في ذلك مهرب أسلحة سوري.

جدير بالذكر أن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أدرج في تقريره السنوي، أمس الثلاثاء، ليبيا والجزائر وتونس والمغرب كأكثر مستوردي الأسلحة. قائلًا إن وارداتهم تشكل ما مجموعه 75% من الواردات إلى أفريقيا، فيما تحتل الجزائر الصدارة بنسبة قدِّرت بـ56%.

