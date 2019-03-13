كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البعوض" يهاجم بنغازي.. وتخوفات من انتشار الأوبئة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ليبيا هيرالد" أن سكان مدينة بنغازي يعانون من ظهور أنواع غريبة من البعوض في مناطق عديدة.

وعبر السكان عن تخوفهم من أن يتسبب هذا البعوض في نقل أمراض وبائية، لأن أحجامه كبيرة وتترك لدغاته أثرا على الأجسام خاصة لدى الأطفال في صورة بقع حمراء.

وقالت الصحيفة إن تأخر عمليات الرش ساهم في زيادة أعداد البعوض وهو ما بات يهدد سلامة صحة المواطنين خاصة الأطفال.