كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوكرانيا" تعلن عن اختبار صواريخ بالقرب من الحدود الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس أوكرانيا بيوتر بوروشينكو أن كييف ستجري اختبارات لأحدث صواريخها على أراضي منطقة تشيرنيهيف المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، عن الرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء قوله:

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"بالنسبة لأوكرانيا، فإن فرصًا حديثة تمامًا تظهر الآن لزيادة الدقة وزيادة النطاق والقوة النسبية".

ووفقا له فأنه من المهم جدًا إجراء هذه الاختبارات في منطقة تشيرنيهيف."

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال بوروشينكو إن أوكرانيا تحتاج إلى صواريخ عالية الدقة ذات مدى متزايد، قادرة على ضرب الأهداف وراء خطوط العدو.